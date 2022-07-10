Газета
Политика

Канада введет новые санкции против России в нефтяном и газовых секторах

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады объявило о планах ввести дополнительные санкции против России в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине. Ограничения затронут четыре сектора экономики, которые приносят российскому бюджету более половины доходов, говорится на сайте канадского МИДа.

О намерении Канады расширить ограничения против России 9 июля сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Нефтяной, газовый, химический и обрабатывающий секторы, как отмечается в заявлении МИДа, составляют более 50% доходов федерального бюджета России. 

«Чтобы помочь истощить военный бюджет президента Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести войну, Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство», — говорится в заявлении МИДа.

Ранее по теме: Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Новые меры запретят организациям Канады вносить свой вклад в производство товаров, связанных с этими секторами. В частности, санкции будут применяться в сфере наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машинного оборудования. 

После вступления этих мер в силу канадским предприятиям предстоит в течение 60 дней заключить новые контракты. Жоли подчеркнула, что Канада продолжит «атаковать казну российского режима».

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России. 

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.

В конце июня сенат Канады одобрил проект бюджета премьер-министра Джастина Трюдо, который предполагает в том числе конфискацию и продажу активов, замороженных после начала спецоперации России на Украине.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных