Канада введет новые санкции против России в нефтяном и газовых секторах
Министерство иностранных дел Канады объявило о планах ввести дополнительные санкции против России в связи с продолжающейся военной спецоперацией на Украине. Ограничения затронут четыре сектора экономики, которые приносят российскому бюджету более половины доходов, говорится на сайте канадского МИДа.
О намерении Канады расширить ограничения против России 9 июля сообщила министр иностранных дел страны Мелани Жоли. Нефтяной, газовый, химический и обрабатывающий секторы, как отмечается в заявлении МИДа, составляют более 50% доходов федерального бюджета России.
«Чтобы помочь истощить военный бюджет президента Владимира Путина и еще больше ограничить способность России вести войну, Канада расширит существующие меры в нефтяном, газовом и химическом секторах, включив в них промышленное производство», — говорится в заявлении МИДа.
Новые меры запретят организациям Канады вносить свой вклад в производство товаров, связанных с этими секторами. В частности, санкции будут применяться в сфере наземного и трубопроводного транспорта, производства металлов и транспортного, компьютерного, электронного и электрического оборудования, а также машинного оборудования.
После вступления этих мер в силу канадским предприятиям предстоит в течение 60 дней заключить новые контракты. Жоли подчеркнула, что Канада продолжит «атаковать казну российского режима».
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.
8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.
В конце июня сенат Канады одобрил проект бюджета премьер-министра Джастина Трюдо, который предполагает в том числе конфискацию и продажу активов, замороженных после начала спецоперации России на Украине.