Канада ввела санкции против патриарха Кирилла
Канада расширила санкции против России, включив туда, в частности, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и телеведущую «Первого канала» Екатерину Андрееву, сообщает пресс-служба правительства.
Под персональные санкции также попали экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители — Вадим Субботин, Владимир Логунов, Олег Терляков и Милош Вагнер, глава Минцифры Максут Шадаев, журналисты Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов и Антон Красовский. Юридические ограничения коснулись Роскомнадзора, «Первого канала», ВГТРК, RT, Sputnik и других российских СМИ. Правительство Канады также запретило ввоз некоторых золотых изделий из России, лишив их доступа к международным рынкам.
16 июня глава Русской православной церкви попал под санкции Великобритании. В МИДе королевства указали, что на патриарха наложены ограничения из-за «активной поддержки» спецоперации на Украине.
В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета. Однако в начале июня новый пакет санкций был утвержден без включения в него патриарха.
22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.
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