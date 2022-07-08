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Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Ведомости

Канада расширила санкции против России, включив туда, в частности, патриарха Московского и всея Руси Кирилла и телеведущую «Первого канала» Екатерину Андрееву, сообщает пресс-служба правительства.

Под персональные санкции также попали экс-глава «Яндекса» Тигран Худавердян, руководитель Роскомнадзора Андрей Липов и его заместители — Вадим Субботин, Владимир Логунов, Олег Терляков и Милош Вагнер, глава Минцифры Максут Шадаев, журналисты Ольга Скабеева, Аркадий Мамонтов и Антон Красовский. Юридические ограничения коснулись Роскомнадзора, «Первого канала», ВГТРК, RT, Sputnik и других российских СМИ. Правительство Канады также запретило ввоз некоторых золотых изделий из России, лишив их доступа к международным рынкам.

16 июня глава Русской православной церкви попал под санкции Великобритании. В МИДе королевства указали, что на патриарха наложены ограничения из-за «активной поддержки» спецоперации на Украине.

В мае глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что патриарх Кирилл может оказаться в списке новых индивидуальных санкций ЕС, которые будут приняты в рамках шестого санкционного пакета. Однако в начале июня новый пакет санкций был утвержден без включения в него патриарха.

22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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