Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

22 апреля стало известно, что Ватикан принял решение отложить намеченную на июнь встречу папы римского Франциска и патриарха Кирилла. «Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме. Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сообщил папа Франциск.