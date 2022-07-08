Reuters: Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока»
Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве энергетики Украины.
По словам источника, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России. «Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом», — отметил чиновник. Он добавил, что если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегами с просьбой пересмотреть подход. «Если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — подытожил собеседник агентства.
Сейчас турбина находится на ремонте в Монреале. 14 июня «Газпром» заявил, что вынужден сократить поставки природного газа по «Северному потоку», поскольку Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Доставить «Газпрому» отремонтированный насос компания не могла из-за санкций Канады. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.
7 июля Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ. Министр отметил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить хранилища газа. Также, по его словам, такой шаг позволит исключить для России предлог сокращения поставок газа по «Северному потоку». После заявления Хабека Канада приняла решение вернуть турбину России.
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