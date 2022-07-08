Reuters: Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока»

По словам источника, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России. «Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом», — отметил чиновник. Он добавил, что если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегами с просьбой пересмотреть подход. «Если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — подытожил собеседник агентства.