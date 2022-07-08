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Reuters: Украина попросила Канаду не передавать России турбину для «Северного потока»

Ведомости

Украина обратилась к Канаде с просьбой не передавать России турбину для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в министерстве энергетики Украины.

По словам источника, этот шаг будет противоречить санкциям в отношении России. «Санкции запрещают передачу любого оборудования, связанного с газом», — отметил чиновник. Он добавил, что если передача турбины для газопровода все-таки случится, то Украина обратится к европейским коллегами с просьбой пересмотреть подход. «Если страны не следуют принятым ими решениям о санкциях, как мы можем говорить о солидарности?» — подытожил собеседник агентства.

Сейчас турбина находится на ремонте в Монреале. 14 июня «Газпром» заявил, что вынужден сократить поставки природного газа по «Северному потоку», поскольку Siemens вовремя не вернул из ремонта газоперекачивающие агрегаты. Доставить «Газпрому» отремонтированный насос компания не могла из-за санкций Канады. В результате поставки по трубопроводу сократились на 40% за два дня.

7 июля Министр экономики Германии Роберт Хабек призвал Канаду вернуть турбину для газопровода «Северный поток» в ФРГ. Министр отметил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить хранилища газа. Также, по его словам, такой шаг позволит исключить для России предлог сокращения поставок газа по «Северному потоку». После заявления Хабека Канада приняла решение вернуть турбину России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных