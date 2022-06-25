В Канаде разрешили конфисковать попавшие под санкции активы

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.