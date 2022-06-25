В Канаде разрешили конфисковать попавшие под санкции активы
Сенат Канады одобрил проект бюджета премьер-министра Джастина Трюдо, который предполагает в том числе конфискацию и продажу активов, замороженных после начала спецоперации России на Украине. 450-страничный документ был одобрен Верхней палатой парламента в четверг, пишет Reuters.
Правительство Канады в апреле разработало законопроект, направленный на повышение доступности жилья. Меру планируют реализовать в том числе путем запрета иностранными инвесторам приобретать в стране жилье в течение двух лет. За принятие документа проголосовали 56 сенаторов, 16 выступили против.
Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли в апреле заявила, что власти ищут возможность «не только замораживать, но и конфисковывать активы санкционированных физических и юридических лиц, чтобы позволить нам выплачивать компенсации жертвам с помощью вырученных средств». Канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями, писало издание National Post.
С начала российской спецоперации на Украине и до 7 июня Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, которые оказались в санкционных списках, сообщала в июне пресс-служба полиции страны.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.
8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.