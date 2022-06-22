Италия арестовала имущество подпавших под санкции ЕС россиян на 1,7 млрд евро

«Италия приступила к операциям по наложению ареста на имущество российских олигархов примерно на €140 млн. Это люди в окружении Путина, которые терпят крупный ущерб от санкций, потому что это единственный способ убедить его думать, вместо того чтобы продолжать это нападение»,— отмечал министр.