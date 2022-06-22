Италия арестовала имущество подпавших под санкции ЕС россиян на 1,7 млрд евро
Сотрудники итальянской Финансовой гвардии с февраля по май арестовали различное имущество попавших под санкции россиян на сумму 1,7 млрд евро, сообщает газета Il Sole 24 Ore.
По данным издания, речь идет о недвижимости, автотранспортных средствах, яхтах, самолетах и активах компаний. Всего проверки были проведены в отношении более 1100 лиц. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо ранее объявил, что власти приступили к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».
«Италия приступила к операциям по наложению ареста на имущество российских олигархов примерно на €140 млн. Это люди в окружении Путина, которые терпят крупный ущерб от санкций, потому что это единственный способ убедить его думать, вместо того чтобы продолжать это нападение»,— отмечал министр.
В начале марта в Италии задержали яхту бизнесмена Алексея Мордашова — 64-метровую Lady M, пришвартованную в городе Империя (регион Лигурия). Помимо этого были арестованы яхты Андрея Мельниченко и Геннадия Тимченко, недвижимость Алишера Усманова и Петра Авена, а также вилла бывшего депутата Госдумы Олега Савченко. Все указанные лица были внесены в санкционные списки ЕС.
В Кремле арест собственности российских бизнесменов за рубежом назвали «бандитизмом». Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это «демонстрирует опасность ведения бизнеса» на Западе.