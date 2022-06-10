Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн
С начала российской спецоперации на Украине и до 7 июня Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, которые оказались в санкционных списках, сообщает пресс-служба полиции страны.
В ведомстве сообщили, что замороженными оказались 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) на подсанкционных счетах, еще 289 млн ($230,5 млн) были заблокированы в рамках транзакций. В конце апреля издание National Post сообщило, что канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.
8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.