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Полиция Канады сообщила о блокировке российских активов на $314 млн

Ведомости

С начала российской спецоперации на Украине и до 7 июня Канада заблокировала 412,1 млн канадских долларов ($328,6 млн), которые находились на российских счетах или фигурировали в сделках с участием лиц, которые оказались в санкционных списках, сообщает пресс-служба полиции страны.

В ведомстве сообщили, что замороженными оказались 123 млн канадских долларов ($98,1 млн) на подсанкционных счетах, еще 289 млн ($230,5 млн) были заблокированы в рамках транзакций. В конце апреля издание National Post сообщило, что канадское правительство планирует изменить законодательство, чтобы иметь право продавать изъятые активы россиян, оказавшихся под санкциями.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.

8 июня Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.

Ранее по теме: Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазовых предприятий из России
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных