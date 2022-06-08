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Канада ввела новые санкции в отношении нефтегазовых предприятий из России

Ведомости

Канада ввела новые санкции в отношении российских предприятий нефтегазовой, химической и металлургической промышленности, сообщили в министерстве иностранных дел страны.

Дополнительные поправки в положение об особых экономических мерах в отношении России были внесены 7 июня 2022 г. Они предполагают запрет на предоставление нескольких видов услуг предприятиям, специализирующимся на добыче угля и лигнита, нефти, газа, металлических руд и других полезных ископаемых, а также для компаний, занимающихся производством кокса и продуктов нефтепереработки, химикатов и химических продуктов.

В перечень запрещенных к оказанию услуг вошли строительные работы, розничная продажа и услуги по оптовой продаже топлива, реализация на возмездной или договорной основе топлива, металлов, руд, леса, строительных материалов и промышленных и технических химикатов, транспортировка и хранение нефти и газа, грузовые перевозки водным транспортом, лизинг машин и оборудования, исследования и разработки, консалтинг, инженерные, архитекторские, рекламные, бухгалтерские, компьютерные и другие виды услуг.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Санкции были введены в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, был запрещен экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыто воздушное пространство и порты для российского транспорта, также были заморожены резервы Банка России.

20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы. 31 мая МИД Канады ввел ограничения в отношении 22 физических и 4 юридических лиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных