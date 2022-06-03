МИД РФ закрыл въезд в страну для 41 гражданина Канады
Министерство иностранных дел России приняло решение о закрытии въезда в страну для 41 гражданина Канады, следует из заявления пресс-службы внешнеполитического ведомства.
«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны РР, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых – руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — говорится в заявлении.
В черный список попали, в частности, министр по делам ветеранов, заместители министра обороны Канады Лоуренс Маколей, Питер Хаммершмидт, Трой Кросби, Шери Кросби, Роберт Чэмберс, Лен Бастьен, Исабэль Десмартис, Лори-Энн Кемптон, а также члены Канадского украинского конгресса (КУК), Всемирного конгресса украинцев (ВКУ) и др.
20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.