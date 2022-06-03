МИД РФ закрыл въезд в страну для 41 гражданина Канады

20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.