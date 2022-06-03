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Общество

Адвокатам из недружественных стран могут запретить работать в России

Ведомости

Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа Министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ», — следует из указа.

Включение в реестр необходимо, чтобы адвокаты из-за рубежа получили возможность работать в России.

В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран, в числе которых Австралия, ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных