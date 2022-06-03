Адвокатам из недружественных стран могут запретить работать в России
Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа Министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ», — следует из указа.
Включение в реестр необходимо, чтобы адвокаты из-за рубежа получили возможность работать в России.
В 2021 г. правительство России утвердило список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. 7 марта после введения антироссийских санкций список увеличился до 46 стран, в числе которых Австралия, ЕС, Канада, Лихтенштейн, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Великобритания, США, Черногория, Швейцария, Андорра, Микронезия, Монако, Сан-Марино, Республика Корея, Тайвань и Япония.