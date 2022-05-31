Канада ввела санкции в отношении Кабаевой и еще 21 гражданина России

Новые ограничения вводятся в отношении 22 физических и 4 юридических лиц. Санкции коснулись в том числе членов правления ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка и Инвестторгбанка. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. С 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.