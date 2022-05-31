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Канада ввела санкции в отношении Кабаевой и еще 21 гражданина России

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады ввело новые персональные санкции против 22 граждан России, включив туда, в частности, главу совета директоров «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву, следует из сообщения пресс-службы канадского кабмина. 

«Среди физлиц и юрлиц, попавших под санкции, — высокопоставленные официальные лица российских финансовых институтов и члены их семей, а также ключевые финансовые институты и банки», — указано в заявлении.

Новые ограничения вводятся в отношении 22 физических и 4 юридических лиц. Санкции коснулись в том числе членов правления ВТБ, Сбербанка, Россельхозбанка и Инвестторгбанка. Попадание в санкционные списки означает заморозку возможных активов в Канаде и запрет на въезд в страну. С 24 февраля Канада ввела санкции в отношении более 1050 физических и юридических лиц из России, Украины и Белоруссии.

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«Эти меры являются последним примером непоколебимой приверженности Канады Украине и ее народу. Эти меры также демонстрируют, что Канада является лидером в широких международных усилиях по привлечению российского руководства к ответственности и защите суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в сообщении правительства.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.

20 мая канадский МИД включил в свои санкционные списки 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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