МИД объявил о введении санкций против жены премьер-министра Канады
Министерство иностранных дел России сообщило о введении персональных санкций против супруги премьер-министра страны Софи Трюдо и еще 25 граждан, в числе которых топ-менеджеры военно-промышленного комплекса и судостроительной отрасли. Лицам, попавшим под санкции, будет запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте ведомства.
«В ответ на объявленные властями Канады очередные антироссийские санкции, затронувшие не только представителей руководства, военных и деловых кругов, но в ряде случаев ближайших родственников тех, кто стал фигурантом «черного списка», въезд в Россию закрывается на постоянной основе для аналогичной категории канадских граждан», — говорится в заявлении.
В заявлении отмечается, что под санкции попали высшие чиновники, их родные и близкие, топ-менеджеры ВПК и судостроительной отрасли, командование вооруженных сил.
В обновленный перечень помимо супруги Джастина Трюдо войдут супруг вице-премьера Христи Фриланд Грэм Боули, президент Канадско-украинской торговой палаты, член Совета директоров Всемирного конгресса украинцев Зенон Потичный, глава канадской благотворительной организации «Help us help» Мари Бунтроджиани, командующий Сухопутными войсками Канады Джослин «Джо» Пол, командующий ВВС Канады Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады Ангус Иан Топши, президент и генеральный директор Канадской ассоциации предприятий сектора обороны и безопасности (CADSI) Кристин Чанфарани и другие.
В ближайшее время последуют новые контрмеры, добавили в МИДе.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.
На этой неделе министерство иностранных дел Канады включило в свои санкционные списки еще 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей, следует из заявления внешнеполитического ведомства страны. Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.
В конце апреля МИД России опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в страну на постоянной основе. Среди граждан Канады, которым отныне запрещен въезд в Россию, находятся сенаторы парламента, члены палаты общин от либеральной и консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Стивен Харпер и др.