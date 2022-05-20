МИД Канады ввел персональные санкции против 14 россиян
Министерство иностранных дел Канады включило в свои санкционные списки еще 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей, следует из заявления внешнеполитического ведомства страны.
«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей», — отмечается в заявлении.
Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы.
«Эти запреты обеспечат соответствие Канады аналогичным мерам, введенным странами-партнерами, включая США и ЕС, и помогут снизить вероятность того, что российские олигархи смогут обойти ограничения на рынках предметов роскоши. Правительство Канады также вводит запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы Россией при производстве и изготовлении оружия», — подчеркнуто в заявлении.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.
В конце апреля МИД России опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в страну на постоянной основе. Среди граждан Канады, которым отныне запрещен въезд в Россию, находятся сенаторы парламента, члены палаты общин от либеральной и консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Стивен Харпер и др.