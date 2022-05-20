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Политика

МИД Канады ввел персональные санкции против 14 россиян

Ведомости

Министерство иностранных дел Канады включило в свои санкционные списки еще 14 граждан России, в том числе бизнесменов и членов их семей, следует из заявления внешнеполитического ведомства страны.

«Эти новые меры накладывают ограничения на 14 человек, включая российских олигархов, членов их семей», — отмечается в заявлении. 

Помимо этого Канада запретила экспорт предметов роскоши в Россию, в том числе алкогольных напитков, табака, некоторых предметов из текстиля и спортивной одежды, обуви, одежды и аксессуаров класса люкс, драгоценностей, посуды и предметов искусства. Из России запрещено ввозить алкогольные напитки, морепродукты, рыбу и алмазы. 

«Эти запреты обеспечат соответствие Канады аналогичным мерам, введенным странами-партнерами, включая США и ЕС, и помогут снизить вероятность того, что российские олигархи смогут обойти ограничения на рынках предметов роскоши. Правительство Канады также вводит запрет на экспорт товаров, которые могут быть использованы Россией при производстве и изготовлении оружия», — подчеркнуто в заявлении.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.

В конце апреля МИД России опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в страну на постоянной основе. Среди граждан Канады, которым отныне запрещен въезд в Россию, находятся сенаторы парламента, члены палаты общин от либеральной и консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Стивен Харпер и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных