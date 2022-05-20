Министры финансов G7 обсудили возможность конфискации российских активов
Министры финансов стран «большой семерки» на встрече 20 мая обсудили вопрос конфискации российских активов, заявил глава минфина Германии Кристиан Линднер.
«Да, в связи с Украиной мы обсудили продолжение санкций, затронули вопрос о конфискации российских активов», — сообщил Линднер (цитата по «РИА Новости»). Он уточнил, что обсуждается конфискация резервов страны, а не частной собственности.
Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством».
Министр финансов США Джанет Йеллен 18 мая заявила, что законы Соединенных Штатов не позволят передать Украине арестованное российское имущество. Правительство Украины 11 мая приняло документ, который утверждает передачу российского имущества на территории страны в собственность государства.