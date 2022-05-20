Министры финансов G7 обсудили возможность конфискации российских активов

Ранее власти США и ЕС предложили использовать замороженные российские активы для восстановления Украины. Линднер заявлял, что G7 и ЕС обсуждают возможность использования замороженных резервов ЦБ для финансирования восстановления Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такое решение было бы незаконным, вопиющим и потребовало бы соответствующего ответа. Он назвал это «фактически прямым воровством».