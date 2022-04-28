МИД РФ опубликовал список граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию

В сообщении говорится, что санкции в отношении граждан Канады вводятся вынужденно и в порядке реакции на враждебные действия руководства страны. «Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», — подчеркнуто в заявлении МИДа.