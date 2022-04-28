МИД РФ опубликовал список граждан Канады, которым закрыт въезд в Россию
Министерство иностранных дел России опубликовало поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в страну на постоянной основе, следует из заявления пресс-службы ведомства.
В сообщении говорится, что санкции в отношении граждан Канады вводятся вынужденно и в порядке реакции на враждебные действия руководства страны. «Россия стремится к взаимоуважительным и добрососедским отношениям с канадским народом, призывая власти в Оттаве отказаться от русофобского курса, лишающего страну самостоятельности во внешней политике и не отвечающего ее национальным интересам», — подчеркнуто в заявлении МИДа.
Среди граждан Канады, которым отныне запрещен въезд в Россию, находятся сенаторы парламента, члены палаты общин от либеральной и консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Стивен Харпер и др.
21 апреля российский МИД бессрочно запретил въезд в страну 61 гражданину Канады. В стоп-лист вошли в том числе командующий Силами спецопераций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бейнс, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эл Мэйнзингер, директор Службы безопасности и разведки Канады Дэвид Виньо и др.
После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ.