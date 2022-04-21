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Россия ввела санкции в отношении 61 представителя Канады

Ведомости

МИД России бессрочно запретил въезд в страну 61 гражданину Канады в ответ на канадские санкции в отношении российских граждан, говорится на сайте министерства. В список вошли военнослужащие, чиновники, эксперты и журналисты, «непосредственно причастные к выработке, обоснованию и реализации русофобского курса правящего в Канаде режима». 

В «стоп-лист» вошли в том числе командующий Силами спецопераций ВС Канады генерал-майор Стив Боивин, командующий ВМС Канады вице-адмирал Крейг Бейнс, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эл Мэйнзингер, директор Службы безопасности и разведки Канады Дэвид Виньо, советник премьер-министра Канады по внешней и оборонной политике Дэн Костелло, командир учебно-тренировочной миссии на Украине «Юнифайер» Люк-Фредерик Жильбер и его предшественники на этом посту. Также в перечень включены несколько сотрудников Института Макдональда-Лорье, гендиректор канадского НПО Amnesty International Кэтти Нивьябанди, председатель Лиги украинок Канады Галина Винник и глава Лиги украинцев Канады Борис Михайлец. 

В МИДе добавили, что в ближайшее время планируется включить в «стоп-лист» новых граждан Канады в ответ на действия правительства страны в отношении России. «С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину. Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — подчеркнули в министерстве.

После начала спецоперации на Украине Канада присоединилась к санкциям западных стран в отношении России. Запад ввел ограничения в отношении российских компаний, бизнесменов и чиновников, запретил экспорт некоторых видов товаров в Россию и импорт из нее, закрыл свое воздушное пространство и порты для российского транспорта и заморозил резервы ЦБ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных