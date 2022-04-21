Россия ввела санкции в отношении 61 представителя Канады

В МИДе добавили, что в ближайшее время планируется включить в «стоп-лист» новых граждан Канады в ответ на действия правительства страны в отношении России. «С российской стороны будет продолжена принципиальная линия, предполагающая решительный отпор русофобским акциям официальной Оттавы, включая поставки оружия и попустительство отправке наемников на Украину. Предупреждаем в этой связи канадских кураторов ВСУ и нацбатальонов об ответственности за совершенные их подопечными военные преступления. Виновные обязательно понесут наказание», — подчеркнули в министерстве.