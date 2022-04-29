МИД РФ ввел ограничения против граждан Исландии и Норвегии
Министерство иностранных дел России ввело запрет на въезд для девяти представителей Исландии, 16 представителей Норвегии, трех представителей Гренландии и трех представителей Фарерских островов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Такое решение было принято из-за присоединения вышеперечисленных стран к антироссийским санкциям ЕС.
«В ответный российский «черный список» внесен ряд парламентариев, членов правительств, представителей деловых и академических кругов, СМИ, а также некоторые общественные деятели, активно продвигающие антироссийскую риторику и участвующие в формировании и проведении политики, направленной против нашей страны», — говорится в сообщении.
Накануне МИД опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым закрыт въезд в страну на постоянной основе. В списке оказались сенаторы парламента, члены палаты общин от либеральной и консервативной партий, публицисты, мэр Оттавы Джим Уотсон, мэр Торонто Джон Тори, министр юстиции и генпрокурор Дэвид Ламетти, бывший премьер-министр Стивен Харпер и др. На сегодняшний день въезд в Россию запрещен для 653 представителей этой страны.
15 марта Россия ввела персональные санкции в отношении руководства США и связанных с ним лиц. Под санкции попали президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны США Ллойд Остин, помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, глава ЦРУ Уильям Бернс, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и др.
Аналогичные меры российский МИД также ввел против отдельных граждан Великобритании и высшего руководства ЕС. После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.