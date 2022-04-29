МИД РФ ввел ограничения против граждан Исландии и Норвегии

Аналогичные меры российский МИД также ввел против отдельных граждан Великобритании и высшего руководства ЕС. После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов и руководства страны. Государства запретили экспортировать в Россию часть товаров и технологий, а также закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.