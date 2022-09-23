В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на выезд для не получивших повестки

«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», – написала она. За уточнениями Догузова посоветовала гражданам обращаться в военкоматы, к которым они приписаны.