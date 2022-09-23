В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений на выезд для не получивших повестки
Россияне, не получившие повестки из военкомата, могут отправляться в поездки, ограничений на федеральном уровне нет, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
«Исходя из той информации, которая у нас есть на текущий момент — если вы не получили повестку, то отправляться в поездки можно. У нас нет информации о каких-либо ограничительных нормах на федеральном уровне», – написала она. За уточнениями Догузова посоветовала гражданам обращаться в военкоматы, к которым они приписаны.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Так, призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Министр обороны РФ Сергей Шойгу позже отметил, что мобилизация не коснется студентов вузов.
В Госдуме отметили, что ограничивать передвижение военнообязанных не планируют. В Ростуризме также заверили, что граждане России могут свободно выехать из страны. Авиакомпании группы «Аэрофлот» (в группу входит «Аэрофлот», «Россия» и «Победа»), S7 и РЖД сообщили, что продолжают продавать билеты без ограничений.
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