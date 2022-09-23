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Региональные военкомы запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городов

Соответствующие распоряжения выпущены более чем в 10 субъектах Федерации
Екатерина Гробман
Военкомы изучат правила пересечения административных границ / Павел Лисицын / РИА Новости

Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации», вслед за ним аналогичные документы опубликованы в Дагестане, Якутии, Амурской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской и Челябинской областях и, как поясняют собеседники в правительствах двух сибирских регионов, до конца недели появятся во всех регионах России. Пока что текст приказа во всех регионах типовой.

На вопрос о том, будут ли правила единые во всех регионах или военкомы смогут определять параметры приказа на свое усмотрение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответе «Ведомостям» сослался на п. 8 указа президента от 21 сентября, в котором высшим должностным лицам приказано обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны. «Ведомости» направили запрос в военное ведомство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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