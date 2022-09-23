Региональные военкомы запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городов

Региональные военкомы запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городовСоответствующие распоряжения выпущены более чем в 10 субъектах Федерации
Военный комиссар Татарстана Сергей Погодин подписал приказ «Об объявлении мобилизации», вслед за ним аналогичные документы опубликованы в Дагестане, Якутии, Амурской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Самарской, Смоленской, Тверской и Челябинской областях и, как поясняют собеседники в правительствах двух сибирских регионов, до конца недели появятся во всех регионах России. Пока что текст приказа во всех регионах типовой.
На вопрос о том, будут ли правила единые во всех регионах или военкомы смогут определять параметры приказа на свое усмотрение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответе «Ведомостям» сослался на п. 8 указа президента от 21 сентября, в котором высшим должностным лицам приказано обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны. «Ведомости» направили запрос в военное ведомство.