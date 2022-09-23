Региональные военкомы запрещают не получившим повестки военнообязанным покидать пределы городов

На вопрос о том, будут ли правила единые во всех регионах или военкомы смогут определять параметры приказа на свое усмотрение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответе «Ведомостям» сослался на п. 8 указа президента от 21 сентября, в котором высшим должностным лицам приказано обеспечить призыв граждан на военную службу по мобилизации в количестве и в сроки, которые определяются Минобороны. «Ведомости» направили запрос в военное ведомство.