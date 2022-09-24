В Минобороны назначен новый заместитель министра
Заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков освобожден от должности, сообщила пресс-служба Минобороны. Его место займет генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«Генерал армии Дмитрий Булгаков освобожден от должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу», — рассказали в ведомстве.
Мизинцев в должности замглавы Минобороны будет отвечать за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России. Ранее он работал начальником Национального центра управления обороной РФ, отметили в министерстве.