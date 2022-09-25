В центре Мелитополя взорвался автомобиль
В центре Мелитополя в воскресенье произошел взрыв, по предварительной информации, был уничтожен автомобиль, сообщил в своем Telegram-канале член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«По предварительной информации — взорвана машина. Сила взрыва была столь велика, что автомобиль разорвало на две части», — написал Рогов.
На месте происшествия работают сотрудники силовых структур и МЧС, добавил он. По данным администрации Мелитополя, взрыв произошел в районе улицы Ломоносова.
Ранее на этой неделе задержанный силовиками житель Мелитополя сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого. В Бердянске 16 сентября были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком.