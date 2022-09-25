В центре Мелитополя взорвался автомобиль

Ранее на этой неделе задержанный силовиками житель Мелитополя сообщил, что служба безопасности Украины (СБУ) готовила покушение на главу ВГА Запорожской области Евгения Балицкого. В Бердянске 16 сентября были убиты заммэра по ЖКХ Олег Бойко и его жена Людмила, возглавлявшая городской избирком.