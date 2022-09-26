В МИД Турции исключили признание итогов референдумов о присоединении к России

Ранее Турция уже высказывалась на тему своей позиции относительно референдумов на подконтрольных России территориях. В частности, официальный представитель президента страны Ибрагим Калын на прошлой неделе напомнил, что Турция сохранит свою позицию по Крыму, который был присоединен к России в 2014 г., и не признает итоги текущих референдумов.