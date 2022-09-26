В МИД Турции исключили признание итогов референдумов о присоединении к России
Турция не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.
«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Ранее Турция уже высказывалась на тему своей позиции относительно референдумов на подконтрольных России территориях. В частности, официальный представитель президента страны Ибрагим Калын на прошлой неделе напомнил, что Турция сохранит свою позицию по Крыму, который был присоединен к России в 2014 г., и не признает итоги текущих референдумов.
О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Голосование продлится до 27 сентября включительно, после чего, 28 сентября, будут объявлены первые итоги референдумов.
Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.
Европейский власти резко раскритиковали решение проводить референдумы на подконтрольных России территориях. В частности, в США, Германии и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов.
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