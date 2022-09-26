Газета
Политика

В МИД Турции исключили признание итогов референдумов о присоединении к России

Ведомости

Турция не признает итоги референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции в Национальном пресс-клубе Японии в Токио.

«Мы заявляли и заявляем РФ, что не признаем аннексию Крыма. Не признаем и итоги референдумов, которые проходят на территории Украины. Мы уже выражали свое беспокойство и позицию по данному поводу», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

Ранее Турция уже высказывалась на тему своей позиции относительно референдумов на подконтрольных России территориях. В частности, официальный представитель президента страны Ибрагим Калын на прошлой неделе напомнил, что Турция сохранит свою позицию по Крыму, который был присоединен к России в 2014 г., и не признает итоги текущих референдумов.

О решении провести референдумы на подконтрольных России территориях стало известно на прошлой неделе. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Голосование продлится до 27 сентября включительно, после чего, 28 сентября, будут объявлены первые итоги референдумов. 

Ранее по теме: Блинкен: США не признают итоги референдумов о присоединении к России

Позже, 21 сентября, президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором он объявил о поддержке Москвой референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях и о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета.

Европейский власти резко раскритиковали решение проводить референдумы на подконтрольных России территориях. В частности, в США, Германии и Великобритании уже сообщили, что не признают результаты голосования. Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС введет новые санкции против России в ответ на поддержку референдумов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных