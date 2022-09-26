ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке
ФСБ РФ задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В сообщении говорится, что сотрудникам службы удалось пресечь шпионскую акцию консула Тацунори. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.
Тацунори объявлен персоной нон грата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам. Агентство уточняет, что дипломат является консулом по политическим вопросам.
Дипломат будет выслан из России в соответствии с положениями Венской конвенции, согласно которым он перестает быть неприкосновенным в случае враждебных действий или нарушения закона. Россия, являясь правопреемником СССР, ратифицировавшего конвенцию 11 февраля 1964 г., также следует ее положениям.
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