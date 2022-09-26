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ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

Ведомости

ФСБ РФ задержала консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори, когда тот получал секретные сведения за вознаграждение, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении говорится, что сотрудникам службы удалось пресечь шпионскую акцию консула Тацунори. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.

Тацунори объявлен персоной нон грата, а японской стороне заявлен протест по дипломатическим каналам. Агентство уточняет, что дипломат является консулом по политическим вопросам.

Дипломат будет выслан из России в соответствии с положениями Венской конвенции, согласно которым он перестает быть неприкосновенным в случае враждебных действий или нарушения закона. Россия, являясь правопреемником СССР, ратифицировавшего конвенцию 11 февраля 1964 г., также следует ее положениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных