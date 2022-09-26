ФСБ задержала консула Японии во Владивостоке

В сообщении говорится, что сотрудникам службы удалось пресечь шпионскую акцию консула Тацунори. Дипломат был задержан с поличным при получении сведений, которые содержали информацию об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае.