Путин назвал спасение людей на Донбассе приоритетом российского общества

Референдумы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 сентября, сегодня — заключительный день голосования. На всех указанных территориях референдумы признаны состоявшимися, явка превысила 50% избирателей еще вчера, на четвертый день голосования. Сегодня, 27 сентября, к середине дня явка в ЛНР превысила 90%.