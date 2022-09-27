Путин назвал спасение людей на Донбассе приоритетом российского общества
Спасение людей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях является приоритетом для российского общества, заявил президент России Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ.
«В условиях специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал он.
Референдумы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 сентября, сегодня — заключительный день голосования. На всех указанных территориях референдумы признаны состоявшимися, явка превысила 50% избирателей еще вчера, на четвертый день голосования. Сегодня, 27 сентября, к середине дня явка в ЛНР превысила 90%.
Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что предварительные итоги голосования в республике он объявит сегодня вечером. Окончательные результаты референдумов должны стать известными в течение пяти дней.
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