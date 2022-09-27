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Путин назвал спасение людей на Донбассе приоритетом российского общества

Ведомости

Спасение людей в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях является приоритетом для российского общества, заявил президент России Владимир Путин во время совещания о ходе сезонных полевых работ. 

«В условиях специальной военной операции и референдумов на Донбассе спасение людей на всех территориях, где этот референдум проводится, находится во главе угла и является центром внимания всего нашего общества, всей страны», — сказал он. 

Референдумы на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходят с 23 сентября, сегодня — заключительный день голосования. На всех указанных территориях референдумы признаны состоявшимися, явка превысила 50% избирателей еще вчера, на четвертый день голосования. Сегодня, 27 сентября, к середине дня явка в ЛНР превысила 90%. 

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Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что предварительные итоги голосования в республике он объявит сегодня вечером. Окончательные результаты референдумов должны стать известными в течение пяти дней. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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