В Херсонской области не будут объявлять о независимости после референдума
В Херсонской области не запланировано провозглашение суверенитета региона, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Сальдо.
«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. <…> Какой-то промежуток времени, он [суверенитет] технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — пояснил Сальдо (цитата по ТАСС).
По его словам, процедура подписания соглашения о вхождении области в состав России уже организована. Он также рассчитывает, что переходный период по интеграции региона будет недолгим.
Референдумы в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях стартовали 23 сентября. Они завершатся сегодня, 27 сентября. Ожидается, что предварительные результаты голосования станут известны уже на следующий день, 28 сентября. Глава ДНР Денис Пушилин уже вчера сообщил, что предварительные итоги голосования превзошли ожидания.
26 сентября все референдумы были признаны состоявшимися. По итогам трех дней голосования явка избирателей в ЛНР, ДНР и Запорожской области составила 76,09%, 77,12% и 51,55% соответственно. Позже был признан состоявшимся и референдум в Херсонской области, где явка превысила 50%.
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