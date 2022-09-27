В Херсонской области не будут объявлять о независимости после референдума

«Граждане хотят, чтобы мы были в составе Российской Федерации. <…> Какой-то промежуток времени, он [суверенитет] технологически будет, просто объявляться не будет специально. У нас немного другая ситуация, нежели у ЛНР и ДНР, Херсонская область — сразу часть Российской Федерации», — пояснил Сальдо (цитата по ТАСС).