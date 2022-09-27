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Глава Каталонии заявил о намерении провести новый референдум о независимости

Ведомости

Каталония хочет предложить испанскому правительству соглашение, чтобы договориться о проведении нового референдума о самоопределении региона, заявил глава правительства автономии Пере Арагонес.

«Я хочу предложить "соглашение о четкости" государству, которое бы устанавливало, когда и как Каталония сможет вновь воспользоваться своим правом определять [свое будущее]. И я хочу сделать это с максимальной поддержкой каталонского общества», — подчеркнул Арагонес (цитата по ТАСС).

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 г. За отделение автономии от Испании проголосовали 90% пришедших на избирательные участки в день референдума, или 2 020 144 человека. В голосовании участвовали 2,26 млн человек, или около 42% населения региона. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции, что привело к массовым протестам по всей Испании.

В 2019 г. Верховный суд в испанской столице приговорил причастных к проведению голосования лидеров Каталонии к тюремному заключению на сроки до 13 лет. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, испанские власти требовали его экстрадиции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных