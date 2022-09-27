МИД Польши рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию
Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны отказаться от любых поездок в Россию, следует из сообщения внешнеполитического ведомства республики в Twitter.
«Не рекомендуются любые поездки, в том числе в профессиональных целях и по срочным семейным делам», - говорится в сообщении. МИД также призвал граждан, которые находятся в России, покинуть территорию страны доступными транспортными средствами.
«В случае ухудшения ситуации в области безопасности, закрытия границ или других непредсказуемых событий, эвакуация может быть значительно осложнена или даже невозможна», - отметили в министерстве.
С аналогичным заявлением ранее выступил и МИД Болгарии. «Советуем остающимся на территории РФ болгарским гражданам проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, внимательно отслеживать развитие ситуации», - говорится в заявлении.
МИД Болгарии также объявил контактные телефоны посольства Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге, куда болгарские граждане могут обратиться за содействием в случае необходимости.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса