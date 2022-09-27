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МИД Польши рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию

Ведомости

Министерство иностранных дел Польши рекомендовало гражданам страны отказаться от любых поездок в Россию, следует из сообщения внешнеполитического ведомства республики в Twitter.

«Не рекомендуются любые поездки, в том числе в профессиональных целях и по срочным семейным делам», - говорится в сообщении. МИД также призвал граждан, которые находятся в России, покинуть территорию страны доступными транспортными средствами.

«В случае ухудшения ситуации в области безопасности, закрытия границ или других непредсказуемых событий, эвакуация может быть значительно осложнена или даже невозможна», - отметили в министерстве.

С аналогичным заявлением ранее выступил и МИД Болгарии. «Советуем остающимся на территории РФ болгарским гражданам проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей, внимательно отслеживать развитие ситуации», - говорится в заявлении.

МИД Болгарии также объявил контактные телефоны посольства Москве и генерального консульства в Санкт-Петербурге, куда болгарские граждане могут обратиться за содействием в случае необходимости. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных