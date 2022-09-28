В Херсонской области в ближайшие дни обратятся к Путину по итогам референдума
Руководство Херсонской области в ближайшие дни обратится к президенту России Владимиру Путина с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении региона к территории РФ, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в комментарии ТАСС.
«Мы в ближайшие дни обратимся», – сказал он.
К Путину обратится также и руководство Запорожской области, сообщил ранее сегодня член ВГА региона Владимир Рогов. По его словам, обращение состоится сегодня и будет рассмотрено в «ближайшие дни».
Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.
По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.
Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.
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