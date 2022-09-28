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В Херсонской области в ближайшие дни обратятся к Путину по итогам референдума

Ведомости

Руководство Херсонской области в ближайшие дни обратится к президенту России Владимиру Путина с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении региона к территории РФ, сообщил замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Кирилл Стремоусов в комментарии ТАСС.

«Мы в ближайшие дни обратимся», – сказал он.

К Путину обратится также и руководство Запорожской области, сообщил ранее сегодня член ВГА региона Владимир Рогов. По его словам, обращение состоится сегодня и будет рассмотрено в «ближайшие дни».

Накануне в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России, которое началось 23 сентября.

По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором заявил о поддержке того решения, которое примет большинство жителей освобожденных территорий на референдумах.

Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных