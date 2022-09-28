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В Запорожской области обратятся с просьбой принять регион в состав России

Ведомости

Власти Запорожской области сегодня, 28 сентября, по итогам прошедшего в регионе референдума обратятся к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о присоединении региона к территории РФ, об этом в эфире «Соловьев Live» сообщил член военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня у нас будет обращение к Владимиру Владимировичу [Путину]. <...> Насколько я понимаю логику процесса, в ближайшие дни это обращение будет рассмотрено», — сказал он (цит. по ТАСС).

Накануне, 27 сентября, в Запорожской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) и Херсонской области подошло к концу пятидневное голосование по вопросу вхождения регионов в состав России. Оно продолжалось с 23 по 27 сентября включительно.

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По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

Решение о проведении референдумов было принято 20 сентября. На следующий день Путин выступил с обращением к гражданам России, в котором поддержал проведение референдумов. Тогда же он объявил о начале частичной мобилизации в России, необходимой для защиты государственного суверенитета. Главным приоритетом он назвал спасение народов на тех территориях, где было проведено голосование. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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