В Чехии проходят массовые антиправительственные акции протеста
Массовые антиправительственные акции протеста проходят в Чехии на Вацлавской площади в центре Праги, передает телеканал CNN Prima NEWS. На площади собралось около 20 000 человек.
Демонстрация на Вацлавской площади в Праге началась в 14:00. Аналогичные акции прошли в Брно, Пльзене, Либерце и Ческе-Будеевицах. В Остраве в демонстрации принял участие лидер оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.
Протестующие в Праге выдвинули ряд требований. Они хотят, чтобы Чехия заключила прямые контракты с Россией на поставку газа по низким ценам. Они также отказываются принимать евро и хотят, чтобы республика была нейтральной в военном отношении страной. Другие требования включают продовольственную независимость Чехии, добровольную вакцинацию и освобождение отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний.
Демонстранты принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты. Митинги проходили под наблюдением правоохранительных органов. Организаторы демонстрации хотят попросить президента страны Милоша Земана отправить в отставку правительство и назначить досрочные выборы на 10 октября.
На прошлом митинге в Праге демонстранты потребовали от правительства направить в Россию специалистов в энергетической сфере, которые немедленно заключили бы прямые кратковременные контракты на поставку газа в страну. В противном случае, по словам выступивших ораторов, энергетический кризис в стране усилится, ускорится рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. По данным полиции, на Вацлавской площади собрались до 70 000 человек.
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