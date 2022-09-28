В Чехии проходят массовые антиправительственные акции протеста

На прошлом митинге в Праге демонстранты потребовали от правительства направить в Россию специалистов в энергетической сфере, которые немедленно заключили бы прямые кратковременные контракты на поставку газа в страну. В противном случае, по словам выступивших ораторов, энергетический кризис в стране усилится, ускорится рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. По данным полиции, на Вацлавской площади собрались до 70 000 человек.