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Политика

В Чехии проходят массовые антиправительственные акции протеста

Ведомости

Массовые антиправительственные акции протеста проходят в Чехии на Вацлавской площади в центре Праги, передает телеканал CNN Prima NEWS. На площади собралось около 20 000 человек.

Демонстрация на Вацлавской площади в Праге началась в 14:00. Аналогичные акции прошли в Брно, Пльзене, Либерце и Ческе-Будеевицах. В Остраве в демонстрации принял участие лидер оппозиционной партии «Свобода и прямая демократия» Томио Окамура.

Протестующие в Праге выдвинули ряд требований. Они хотят, чтобы Чехия заключила прямые контракты с Россией на поставку газа по низким ценам. Они также отказываются принимать евро и хотят, чтобы республика была нейтральной в военном отношении страной. Другие требования включают продовольственную независимость Чехии, добровольную вакцинацию и освобождение отечественной промышленности от зависимости от иностранных компаний.

Демонстранты принесли с собой национальные флаги и антиправительственные транспаранты. Митинги проходили под наблюдением правоохранительных органов. Организаторы демонстрации хотят попросить президента страны Милоша Земана отправить в отставку правительство и назначить досрочные выборы на 10 октября. 

На прошлом митинге в Праге демонстранты потребовали от правительства направить в Россию специалистов в энергетической сфере, которые немедленно заключили бы прямые кратковременные контракты на поставку газа в страну. В противном случае, по словам выступивших ораторов, энергетический кризис в стране усилится, ускорится рост цен на продукты питания и товары первой необходимости. По данным полиции, на Вацлавской площади собрались до 70 000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных