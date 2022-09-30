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Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры по Донбассу

Ведомости

Украинская сторона полностью ушла с переговорного трека по Донбассу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются, цели СВО [специальной военной операции ] не меняются. Поэтому в условиях, когда украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-то переговоры, акцент делается на продолжении СВО», — подчеркнул представитель Кремля.

С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.

После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. 

Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что при желании мира на Украине можно достичь за несколько дней. Он также призвал европейские власти одуматься и приложить все усилия для достижения мира на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных