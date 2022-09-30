Песков заявил о нежелании Украины продолжать переговоры по Донбассу
Украинская сторона полностью ушла с переговорного трека по Донбассу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С переговорного трека полностью ушла украинская сторона. Наши требования не меняются, цели СВО [специальной военной операции ] не меняются. Поэтому в условиях, когда украинская сторона неоднократно публично заявляла о своем нежелании вести какие-то переговоры, акцент делается на продолжении СВО», — подчеркнул представитель Кремля.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. В частности, об этом говорил президент России Владимир Путин. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией.
Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на то, что при желании мира на Украине можно достичь за несколько дней. Он также призвал европейские власти одуматься и приложить все усилия для достижения мира на Украине.
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