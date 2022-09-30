Минобороны сообщило об уничтожении цехов по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У»
Российские военные уничтожили цеха по сборке украинских ракет «Гром-2» и «Точка-У» под Днепропетровском, сообщило Минобороны России в своей ежедневной сводке.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе города Днепропетровск уничтожены цеха по сборке украинских оперативно-тактических ракет «Гром-2» и «Точка-У» на территории производственного объединения «Южный машиностроительный завод», – рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В оборонном ведомстве также добавили, что в результате ракетных ударов по позициям 81-й аэромобильной бригады ВСУ и складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады под Краматорском в ДНР были уничтожены до 200 украинских военных, 23 единицы военной техники и более 30 тонн боеприпасов.
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