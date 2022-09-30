Минобороны сообщило об уничтожении цехов по сборке ракет «Гром-2» и «Точка-У»

С 23 по 27 сентября на этих территориях прошли референдумы по вопросу о вхождении в состав РФ. По итогам подсчетов 100% бюллетеней, в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно. Сегодня в Кремле состоится церемония подписания соглашений об их вхождении в состав России.