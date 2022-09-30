Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранных контрактников
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы, могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцам-контрактникам необходимо:
Заключить контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года;
Принимать участие в боевых действиях в течение не менее полугода.
В случае же, если военнослужащий получил травму или ранение, несовместимые со службой в армии, он также сможет получить гражданство в упрощенном порядке, даже если служил менее шести месяцев.
Аналогичное заявление смогут подать также близкие родственники контрактника (супруги, дети и родители) при условии, что последний получил гражданство России либо погиб в ходе боевых действий.
Ранее, 24 сентября, Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которыми иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее иностранцам необходимо было заключить контракт на пять лет и отслужить по нему не менее трех лет.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса