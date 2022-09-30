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Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранных контрактников

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане, которые заключили контракт о прохождении военной службы, могут в упрощенном порядке получить российское гражданство. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Уточняется, что для получения гражданства в упрощенном порядке иностранцам-контрактникам необходимо:

  • Заключить контракт о прохождении военной службы на срок не менее одного года;

  • Принимать участие в боевых действиях в течение не менее полугода. 

В случае же, если военнослужащий получил травму или ранение, несовместимые со службой в армии, он также сможет получить гражданство в упрощенном порядке, даже если служил менее шести месяцев. 

Аналогичное заявление смогут подать также близкие родственники контрактника (супруги, дети и родители) при условии, что последний получил гражданство России либо погиб в ходе боевых действий.

Ранее, 24 сентября, Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которыми иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее иностранцам необходимо было заключить контракт на пять лет и отслужить по нему не менее трех лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных