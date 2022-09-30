Путин подписал указ об упрощенном гражданстве для иностранных контрактников

Ранее, 24 сентября, Путин подписал закон о внесении изменений в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», в соответствии с которыми иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Ранее иностранцам необходимо было заключить контракт на пять лет и отслужить по нему не менее трех лет.