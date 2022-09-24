Путин упростил порядок получения гражданства РФ иностранными контрактниками
Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым иностранцы, заключившие годовой контракт о службе в Вооруженных силах России, смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
В закон «О гражданстве РФ» вносятся следующие изменения:
«Иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных силах РФ, других войсках или воинских формированиях на срок не менее одного года, вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ без соблюдения условий, предусмотренных пунктом “а” части первой настоящей статьи, и без представления вида на жительства», — говорится в документе.
Ранее иностранцам для получения российского гражданства необходимо было заключить контракт на пять лет. В статью «О воинской обязанности и военной службе» внесены соответствующие изменения о сроках службы.
Госдума приняла закон об упрощенном порядке получения гражданства 21 сентября. Поправки позволят иностранным военнослужащим подавать заявления на гражданство РФ без необходимости получать вид на жительство, а также без необходимости проживать в РФ непрерывно в течение пяти лет со дня получения ВНЖ. По действовавшему до этого законодательству необходимо было отслужить по военному контракту не менее трех лет. Также до одного года сокращается и срок первого контракта, который может заключать с Минобороны иностранец, поступающий на службу солдатом, матросом, сержантом и старшиной.