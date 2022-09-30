Путин провел переговоры с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой аль Халифой по инициативе бахрейнской стороны, сообщается на сайте Кремля.
Лидеры двух стран обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – говорится в сообщении Кремля. Также стороны договорились о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку Бахрейн на прошедшем саммите в Самарканде получил статус партнера по диалогу.
Путин проинформировал короля Бахрейна о подписании договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав России, и выразил готовность возобновить переговоры с Украиной в случае ее заинтересованности. Помимо этого, президент подтвердил переданное ранее королю приглашение посетить Россию.
Бахрейнское информационное агентство также сообщило, что стороны обсудили свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Уточняется, что лидеры стран «подчеркнули важность постоянной координации и соблюдения решений группы».
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС рассказал, что началась процедура предоставлении Белоруссии членства в организации, также узбекский лидер поддержал предоставление статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Он отметил, что скоро тот же статус получат и другие страны.
Партнерами по диалогу в организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. К странам — членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ШОС есть у Ирана, Афганистана и Монголии.