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Путин провел переговоры с королем Бахрейна

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой аль Халифой по инициативе бахрейнской стороны, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – говорится в сообщении Кремля. Также стороны договорились о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку Бахрейн на прошедшем саммите в Самарканде получил статус партнера по диалогу.

Путин проинформировал короля Бахрейна о подписании договоров с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областями о принятии их в состав России, и выразил готовность возобновить переговоры с Украиной в случае ее заинтересованности. Помимо этого, президент подтвердил переданное ранее королю приглашение посетить Россию.

Бахрейнское информационное агентство также сообщило, что стороны обсудили свои обязательства в рамках соглашения ОПЕК+. Уточняется, что лидеры стран «подчеркнули важность постоянной координации и соблюдения решений группы».

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на саммите ШОС рассказал, что началась процедура предоставлении Белоруссии членства в организации, также узбекский лидер поддержал предоставление статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Он отметил, что скоро тот же статус получат и другие страны.

Партнерами по диалогу в организации являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. К странам — членам ШОС относятся Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя в ШОС есть у Ирана, Афганистана и Монголии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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