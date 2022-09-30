Путин провел переговоры с королем Бахрейна

Лидеры двух стран обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. «Выражен обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-бахрейнских отношений в традиционно дружественном, взаимовыгодном и конструктивном ключе. Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», – говорится в сообщении Кремля. Также стороны договорились о взаимодействии в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), поскольку Бахрейн на прошедшем саммите в Самарканде получил статус партнера по диалогу.