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Россия наложила вето на резолюцию США о непризнании референдумов

Ведомости

Россия в рамках заседания Совета безопасности ООН наложила вето на проект резолюции, подготовленный США и Албанией, о непризнании итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.

Как отмечает агентство, западную резолюцию поддержали Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ и Франция. Воздержались от голосования Бразилия, Габон, Индия и Китай.

В резолюции, вынесенной американцами на обсуждение в СБ ООН, содержалось осуждение референдумов на вышеуказанных территориях, а также их последующее вхождение в состав России. В нем также содержится множество обвинений в адрес Москвы.

В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада нарушили все рамки приличия, которые оставались в Совбезе. Он напомнил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали осознанный и свободный выбор в пользу присоединения к России, и их воля должна быть исполнена.

«Никакого поворота назад, который навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет», — добавил он, отметив, что США «выкручивают руки» другим странам, заставляя их поддержать свою резолюцию.

«Все мы прекрасно понимаем отведенную этому проекту задачу и его судьбу. Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности и внаглую использовать эту площадку как разогрев перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться», — сказал он. 

30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. После этого США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских граждан и компаний.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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