Россия наложила вето на резолюцию США о непризнании референдумов

«Все мы прекрасно понимаем отведенную этому проекту задачу и его судьбу. Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности и внаглую использовать эту площадку как разогрев перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться», — сказал он.