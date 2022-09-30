Россия наложила вето на резолюцию США о непризнании референдумов
Россия в рамках заседания Совета безопасности ООН наложила вето на проект резолюции, подготовленный США и Албанией, о непризнании итогов референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Запорожской и Херсонской областях, передает ТАСС.
Как отмечает агентство, западную резолюцию поддержали Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ и Франция. Воздержались от голосования Бразилия, Габон, Индия и Китай.
В резолюции, вынесенной американцами на обсуждение в СБ ООН, содержалось осуждение референдумов на вышеуказанных территориях, а также их последующее вхождение в состав России. В нем также содержится множество обвинений в адрес Москвы.
В ходе заседания постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Запада нарушили все рамки приличия, которые оставались в Совбезе. Он напомнил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали осознанный и свободный выбор в пользу присоединения к России, и их воля должна быть исполнена.
«Никакого поворота назад, который навязывается в сегодняшнем проекте резолюции, не будет», — добавил он, отметив, что США «выкручивают руки» другим странам, заставляя их поддержать свою резолюцию.
«Все мы прекрасно понимаем отведенную этому проекту задачу и его судьбу. Авторы готовы обесценить усилия Совета как главного органа по поддержанию мира и безопасности и внаглую использовать эту площадку как разогрев перед основным шоу в Генассамблее. Там уже Запад по известной схеме мобилизует свои ресурсы для давления и выкручивания рук всем государствам-членам, до кого он сможет дотянуться», — сказал он.
30 сентября президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Он призвал киевские власти прекратить все боевые действия и вернуться за стол переговоров. После этого США, Великобритания и Канада ввели новые санкции против российских граждан и компаний.