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Политика

Премьер Японии Кисида надеется заключить мирный договор с Россией

Ведомости

Правительство Японии продолжит работу по урегулированию территориального спора и заключению мирного соглашения с Россией, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида, передает ТАСС.

«Японо-российские отношения находятся в тяжелом состоянии из-за ситуации на Украине, но наша страна будет придерживаться политики, направленной на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора», – сказал он.

Кисида также подчеркнул, что Япония продолжит санкционную политику в отношении России и поддержку Украины.

Россия и Япония не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

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21 марта МИД России заявил, что прекращает переговоры с властями Японии о заключении мирного договора из-за односторонних санкций, которые Токио ввел в связи со спецоперацией на Украине. Также Москва отменила безвизовые поездки японцев на Курильские острова, вышла из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) по секторальному диалогу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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