В Росгвардии заявили о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области

«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», – сказал он.