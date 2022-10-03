Газета
Политика

В Росгвардии заявили о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают неудачные попытки прорвать российскую оборону в Херсонской области, однако назвать это контрнаступлением нельзя. Об этом заявил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев в комментарии ТАСС.

«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», – сказал он.

Рашаев добавил, что оборону на передовых рубежах держит подразделение «Ахмат» совместно с войсками Минобороны РФ. Ранее сегодня о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении сообщил и заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Ситуация остается полностью контролируемой, подчеркнул он.

2 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. Ранее на этой неделе министерство рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.

30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных