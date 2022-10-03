В Росгвардии заявили о неудачных попытках прорыва ВСУ в Херсонской области
Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают неудачные попытки прорвать российскую оборону в Херсонской области, однако назвать это контрнаступлением нельзя. Об этом заявил замглавы управления Росгвардии по Чеченской Республике полковник Султан Рашаев в комментарии ТАСС.
«Насчет контрнаступления — да, бывают попытки прорвать оборону, но я бы не назвал это контрнаступлением, потому что, когда у нас будет приказ контрнаступать, мы им покажем, что такое контрнаступление. Это просто попытки, у них нет никаких шансов», – сказал он.
Рашаев добавил, что оборону на передовых рубежах держит подразделение «Ахмат» совместно с войсками Минобороны РФ. Ранее сегодня о пресечении попыток ВСУ прорвать оборону на Херсонском направлении сообщил и заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. Ситуация остается полностью контролируемой, подчеркнул он.
2 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения. Ранее на этой неделе министерство рассказало о провале попытки наступления ВСУ на город.
30 сентября президент Владимир Путин подписал с главами ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей договоры о вхождении этих территорий в состав России. Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября.
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