Литва не впустила более 300 россиян после введения запрета

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили принять дополнительные меры самостоятельно и согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября. Москва при этом не планирует вводить визовые ограничения для стран ЕС. При этом, как сообщало ранее МВД Латвии, всего в 2022 г. до введения новых ограничений пограничники не впустили на территорию республики 861 россиянина.