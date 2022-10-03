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Литва не впустила более 300 россиян после введения запрета

Ведомости

С введения ограничения на въезд граждан России с шенгенскими визами две недели назад Литва не впустила свыше 300 россиян, сообщил начальник Службы охраны государственной границы республики Рустамас Любаевас.

«В Литву с 19 сентября не было пропущено 305 человек, статус которых не позволял им въехать в Литву с учетом введенных ограничений», – приводит его слова ТАСС.

Всего за две недели литовскую границу пересекли около 19 500 россиян, в основном это направлявшиеся транзитом в Калининградскую область граждане, а также водители международных рейсов. В обратном направлении границу пересекли порядка 19 000 россиян.

9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.

Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили принять дополнительные меры самостоятельно и согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября. Москва при этом не планирует вводить визовые ограничения для стран ЕС. При этом, как сообщало ранее МВД Латвии, всего в 2022 г. до введения новых ограничений пограничники не впустили на территорию республики 861 россиянина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных