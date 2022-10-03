Литва не впустила более 300 россиян после введения запрета
С введения ограничения на въезд граждан России с шенгенскими визами две недели назад Литва не впустила свыше 300 россиян, сообщил начальник Службы охраны государственной границы республики Рустамас Любаевас.
«В Литву с 19 сентября не было пропущено 305 человек, статус которых не позволял им въехать в Литву с учетом введенных ограничений», – приводит его слова ТАСС.
Всего за две недели литовскую границу пересекли около 19 500 россиян, в основном это направлявшиеся транзитом в Калининградскую область граждане, а также водители международных рейсов. В обратном направлении границу пересекли порядка 19 000 россиян.
9 сентября Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Еврокомиссия рекомендовала странам — членам союза увеличить сроки выдачи виз гражданам России до 45 дней против действующих 15, выдавать их только под сроки поездки и проверять все заявки на возможные угрозы безопасности.
Позже главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии решили принять дополнительные меры самостоятельно и согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября. Москва при этом не планирует вводить визовые ограничения для стран ЕС. При этом, как сообщало ранее МВД Латвии, всего в 2022 г. до введения новых ограничений пограничники не впустили на территорию республики 861 россиянина.
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