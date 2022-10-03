Кадыров сообщил об отправке своих сыновей на самые сложные участки СВО

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – написал он в своем Telegram-канале.