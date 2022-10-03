Кадыров сообщил об отправке своих сыновей на самые сложные участки СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей примут участие в российской спецоперации на Украине, отправившись на самые сложные участки линии соприкосновения.
«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Глава Чечни также призвал своих «диванных» критиков, проживающих в Европе, отправиться самим на Украину.
1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.
После этого Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, руководившего, по его данным, обороной этого участка, призвав отправить его «на передовую смывать кровью свой позор». Кроме того, глава Чечни призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия».
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