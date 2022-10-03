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Кадыров сообщил об отправке своих сыновей на самые сложные участки СВО

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что трое его несовершеннолетних сыновей примут участие в российской спецоперации на Украине, отправившись на самые сложные участки линии соприкосновения.

«Свои навыки Ахмат, Эли и Адам готовы применить в зоне СВО. И я не шучу. Пришло время показать себя в реальном бою, и это их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что Ахмату, Эли и Адаму 16, 15 и 14 лет соответственно. Глава Чечни также призвал своих «диванных» критиков, проживающих в Европе, отправиться самим на Украину.

1 октября Минобороны признало потерю Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), перешедшего под контроль российских сил в мае. В ведомстве пояснили, что решение об отводе из города союзных войск «на более выгодные рубежи» было принято в связи с созданием угрозы окружения.

После этого Кадыров раскритиковал командующего Центральным военным округом генерал-полковника Александра Лапина, руководившего, по его данным, обороной этого участка, призвав отправить его «на передовую смывать кровью свой позор». Кроме того, глава Чечни призвал применять в рамках спецоперации на Украине более кардинальные меры, «вплоть до использования маломощного ядерного оружия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных