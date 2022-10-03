МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию
МИД Чехии рекомендовал соотечественникам покинуть Россию в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине и проводимой в стране частичной мобилизацией.
«Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну...Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда», – говорится в сообщении.
МИД Чехии также предупредил своих граждан, что из-за натянутых отношений России и ЕС деятельность чешской дипмиссии в стране может быть ограничена. Кроме того чешское посольство в Москве не сможет гарантировать полную защиту гражданам, имеющим одновременно гражданство Чехии и России, добавили там.
После объявления частичной мобилизации в России ряд стран призвали своих граждан покинуть Россию. Так посольство США в РФ предупредило, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США и воспрепятствовать их выезду из России. С аналогичным призывом выступил МИД Тайваня, несколько стран Европы, в том числе Италия, Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.
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