МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию

После объявления частичной мобилизации в России ряд стран призвали своих граждан покинуть Россию. Так посольство США в РФ предупредило, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США и воспрепятствовать их выезду из России. С аналогичным призывом выступил МИД Тайваня, несколько стран Европы, в том числе Италия, Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.