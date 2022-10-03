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МИД Чехии призвал граждан покинуть Россию

Ведомости

МИД Чехии рекомендовал соотечественникам покинуть Россию в связи с продолжающейся спецоперацией на Украине и проводимой в стране частичной мобилизацией.

«Министерство иностранных дел Чехии призывает граждан Чехии покинуть страну...Если вы уже находитесь в стране и решили остаться, несмотря на предупреждение, проявляйте крайнюю осторожность во время своего пребывания, следите за проверенными СМИ и подготовьте план экстренного выезда», – говорится в сообщении.

МИД Чехии также предупредил своих граждан, что из-за натянутых отношений России и ЕС деятельность чешской дипмиссии в стране может быть ограничена. Кроме того чешское посольство в Москве не сможет гарантировать полную защиту гражданам, имеющим одновременно гражданство Чехии и России, добавили там.

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После объявления частичной мобилизации в России ряд стран призвали своих граждан покинуть Россию. Так посольство США в РФ предупредило, что Россия может отказать в признании гражданства США лицам с двойным гражданством, отказать им в доступе к консульской помощи США и воспрепятствовать их выезду из России. С аналогичным призывом выступил МИД Тайваня, несколько стран Европы, в том числе Италия, Болгария, Польша, а также ряд стран Балтии — Эстония и Латвия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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