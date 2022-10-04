Глава Карелии сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации

Главы регионов начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации. До того момента о выполнении планов отчиталась лишь Еврейская автономная область, Брянская и Ивановская области.