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Глава Карелии сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации

Ведомости

Карелия полностью выполнила план по частичной мобилизации, заявил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

«Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы», – написал он.

Парфенчиков предупредил, что продолжается рассмотрение жалоб и проведение медкомиссий, по результатам которых часть мобилизованных вернут домой. На их место будут призваны другие граждане из запаса.

Главы регионов начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации. До того момента о выполнении планов отчиталась лишь Еврейская автономная область, Брянская и Ивановская области.

29 сентября о завершении набора мобилизованных отчиталась Тува. 30 сентября о выполнении плана сообщили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа генерал-майор Александр Тиртока, губернатор Забайкалья Александр Осипов, главы Хакасии Валентин Коновалов и Бурятии Александр Цыденов, а также военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлев. 3 октября о завершении мобилизации сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области, главы Ставропольского края Владимир Владимиров и Новосибирской области Андрей Травников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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