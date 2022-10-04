Глава Карелии сообщил о выполнении плана по частичной мобилизации
Карелия полностью выполнила план по частичной мобилизации, заявил глава региона Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.
«Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы», – написал он.
Парфенчиков предупредил, что продолжается рассмотрение жалоб и проведение медкомиссий, по результатам которых часть мобилизованных вернут домой. На их место будут призваны другие граждане из запаса.
Главы регионов начали выступать с заявлениями о выполнении плана после 29 сентября: тогда президент Владимир Путин на заседании Совбеза призывал исправить ошибки мобилизации. До того момента о выполнении планов отчиталась лишь Еврейская автономная область, Брянская и Ивановская области.
29 сентября о завершении набора мобилизованных отчиталась Тува. 30 сентября о выполнении плана сообщили заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа генерал-майор Александр Тиртока, губернатор Забайкалья Александр Осипов, главы Хакасии Валентин Коновалов и Бурятии Александр Цыденов, а также военный комиссар Астраханской области Игорь Кремлев. 3 октября о завершении мобилизации сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области, главы Ставропольского края Владимир Владимиров и Новосибирской области Андрей Травников.
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