Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент России Владимир Путин наградил таджикского лидера Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в указе.
В 1994 г. Рахмона избрали президентом Таджикистана. В ноябре 1999 г. он был избран на пост президента Таджикистана на семилетний срок. В июне 2003 г. прошел очередной референдум по внесению изменений в Конституцию Таджикистана, по итогам которого Рахмонов получил возможность еще дважды участвовать в президентских выборах.
В конце августа Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Бердымухамедов в настоящее время занимает должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента). Его сын, Сердар Бердымухамедов, — действующий президент республики.
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