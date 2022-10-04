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Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил таджикского лидера Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, следует из указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«За большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между РФ и Республикой Таджикистан, а также в обеспечение региональной стабильности и безопасности наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Рахмона Эмомали — президента Республики Таджикистан», — говорится в указе.

В 1994 г. Рахмона избрали президентом Таджикистана. В ноябре 1999 г. он был избран на пост президента Таджикистана на семилетний срок. В июне 2003 г. прошел очередной референдум по внесению изменений в Конституцию Таджикистана, по итогам которого Рахмонов получил возможность еще дважды участвовать в президентских выборах.

В конце августа Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени экс-президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. Бердымухамедов в настоящее время занимает должность председателя Халк маслахаты Милли генгеша (верхней палаты парламента). Его сын, Сердар Бердымухамедов, — действующий президент республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных