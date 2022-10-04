Путин наградил Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

В 1994 г. Рахмона избрали президентом Таджикистана. В ноябре 1999 г. он был избран на пост президента Таджикистана на семилетний срок. В июне 2003 г. прошел очередной референдум по внесению изменений в Конституцию Таджикистана, по итогам которого Рахмонов получил возможность еще дважды участвовать в президентских выборах.