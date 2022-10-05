Путин призвал провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах
Необходимо провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах, в том числе прямо в школах, заявил президент России Владимир Путин на встрече по видеосвязи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года».
«На новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей. Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи», – сказал он.
Часть этой работы должна быть проделана прямо в школах, отметил президент, выездными бригадами из разных регионов России. Кроме того, необходимо подумать, как организовать отдых детей, особенно в тех регионах, где «неспокойно или даже опасно», добавил он.
4 октября Путин подписал федеральные законы о присоединении четырех регионов к России. Они образуют субъекты под прежними названиями. Процедура присоединения новых регионов завершится внесением поправок в ст. 65 Конституции. Таким образом, число субъектов РФ увеличится с 85 до 89. Он также назначил врио руководителей регионов.
Основаниями для принятия новых регионов в состав России стали результаты референдумов, которые прошли на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с 23 по 27 сентября, а также заключенные международные договоры с Россией, декларации о независимости указанных регионов и предложения о принятии в состав России, следует из текста документов.
Договоры между Россией и новыми регионами были подписаны в Кремле 30 сентября. 2 октября Путин внес в Госдуму четыре конституционных законопроекта о принятии новых регионов, на следующий день документы были ратифицированы. Накануне договоры также были ратифицированы Советом Федерации.
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