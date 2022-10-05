Bloomberg: коронация Карла III пройдет в июне 2023 года
Церемония коронации короля Великобритании Карла III пройдет в Вестминстерском аббатстве 3 июня 2023 г., передает Bloomberg со ссылкой на неназванных представителей правительства страны.
Букингемский дворец отказался комментировать появившуюся информацию. В то же время агентство отметило, что в правительстве королевства ведутся дискуссии о том, какие дни до и после коронации будут выходными.
«Коронация будет более скромной по сравнению с предыдущими церемониями, на ней будут присутствовать представители различных конфессий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Британии. Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой», — отметили источники агентства.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Она правила 70 лет и 7 месяцев, что является самым долгим сроком правления в британской истории. Новым королем стал ее старший сын 73-летний Чарльз, принявший тронное имя Карл III.
19 сентября гроб с телом королевы поместили в усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Днем ранее завершилась публичная церемония прощания с королевой, которая проходила с 14 сентября в Вестминстерском дворце.
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