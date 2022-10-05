Bloomberg: коронация Карла III пройдет в июне 2023 года

«Коронация будет более скромной по сравнению с предыдущими церемониями, на ней будут присутствовать представители различных конфессий и общественных групп в соответствии с разнообразием современной Британии. Чарльз будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой», — отметили источники агентства.