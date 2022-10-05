Боррель заявил о готовности ЕС к дипломатическому решению по Украине
Евросоюз готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине, «если позволят обстоятельства», написал в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он отметил, что Евросоюз планирует в середине октября запустить миссию по подготовке украинских военных. «В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — написал Боррель.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале - марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока что предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.
После того как российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.
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