Зампреда Верховного суда Украины уволили из-за подозрения в наличии гражданства РФ
Председатель Верховного суда Украины Всеволод Князев уволил своего заместителя Богдана Львова, которого украинские спецслужбы обвинили в наличии российского гражданства.
«Ситуация, которая сложилась в связи с подтверждением со стороны Службы безопасности Украины наличия гражданства РФ у судьи Верховного суда, требует скорейшего решения, поэтому мною принято непростое решение об отчислении судьи Богдана Львова из штата Верховного суда», – приводит его слова Telegram-канал Верховного суда Украины.
Князев напомнил, что увольнение произошло в соответствии с конституцией страны, запрещающей сохранять полномочия судьи в случае прекращения гражданства Украины или приобретения нового. Это положение конституции применяется впервые, однако на фоне российской спецоперации данная ситуация серьезно вредит авторитету Верховного суда, добавил он. Председатель суда также добавил, что сам Львов отрицает наличие у себя гражданства РФ.
СБУ уведомили Верховный суд страны о наличии у Львова российского паспорта 3 октября. Сам Львов после этого сообщил в своих соцсетях, что дважды успешно прошел тест на полиграфе, чтобы доказать отсутствие гражданства РФ. Львов заявил, что в отношении него была развернута информационная кампания.
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