Зампреда Верховного суда Украины уволили из-за подозрения в наличии гражданства РФ

Князев напомнил, что увольнение произошло в соответствии с конституцией страны, запрещающей сохранять полномочия судьи в случае прекращения гражданства Украины или приобретения нового. Это положение конституции применяется впервые, однако на фоне российской спецоперации данная ситуация серьезно вредит авторитету Верховного суда, добавил он. Председатель суда также добавил, что сам Львов отрицает наличие у себя гражданства РФ.