Матвиенко призвала парламенты России и Украины к переговорам
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила российской и украинской парламентским делегациями сесть за стол переговоров. Об этом она заявила в ответ на выступление представителя украинской делегации на саммите спикеров парламентов стран G20.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — отметила Матвиенко (цитата по ТАСС).
По ее словам, Россия неоднократно предлагала переговоры по урегулированию кризиса, то время как украинская сторона, находясь под внешним управлением, отказалась от договоренностей, которые были практически достигнуты.
«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться и давайте садиться за стол переговоров», — заключила она.
С начала спецоперации Россия и Украина несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии в феврале — марте, а четвертый раунд российско-украинского диалога прошел 29 марта в Стамбуле. Позже процесс заморозили, поскольку Украина вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно обвиняли западные страны в попытках затянуть конфликт на Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что, накачивая Украину оружием, западные страны не дают ей делать конструктивные шаги и не позволяют вести переговоры с Россией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что пока что предпосылок для переговоров с киевскими властями нет.
После того как российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении к России, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет больше вести переговоры с Москвой, пока президентом РФ является Путин, однако об отказе от переговоров украинская сторона заявляла и раньше.
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