Ким Чен Ын поздравил Путина с 70-летием
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой поздравил его с днем рождения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ким Чен Ын высоко отметил заслуги Путина в построении сильной России и защите ее достоинства и коренных интересов, преодолевая вызовы западных стран.
«Рад тому, что беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества», – добавил он.
С днем рождения президента также поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что Путин сыграл «ключевую роль» в судьбе чеченского народа.
«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента... спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», – написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что Путин, возглавив Россию, сумел превратить страну в одну из самых сильных мировых держав, факт чего Западу оспорить не удастся.
С 70-летием Путина поздравил также и спикер Госдумы Вячеслав Володин словами «Есть Путин – есть Россия».
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