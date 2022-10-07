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Ким Чен Ын поздравил Путина с 70-летием

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил поздравительную телеграмму президенту России Владимиру Путину, в которой поздравил его с днем рождения, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын высоко отметил заслуги Путина в построении сильной России и защите ее достоинства и коренных интересов, преодолевая  вызовы западных стран. 

«Рад тому, что беспрецедентно усиливаются взаимная поддержка и сотрудничество между двумя странами в борьбе за дальнейшее развитие традиционных корейско-российских отношений дружбы и сотрудничества», – добавил он.

С днем рождения президента также поздравил глава Чечни Рамзан Кадыров, заявивший, что Путин сыграл «ключевую роль» в судьбе чеченского народа.

«В самые тяжелые для региона времена он решительно поддержал курс нашего первого президента... спас республику, поднял из руин, а вместе с тем и всю Россию от тотального насилия со стороны международного терроризма и бандитизма», – написал он в своем Telegram-канале.

Кадыров добавил, что Путин, возглавив Россию, сумел превратить страну в одну из самых сильных мировых держав, факт чего Западу оспорить не удастся. 

С 70-летием Путина поздравил также и спикер Госдумы Вячеслав Володин словами «Есть Путин – есть Россия».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных