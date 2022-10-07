На аэродроме в Калужской области взорвался беспилотник
Беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы, упал на аэродроме «Шайковка» в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня на военном аэродроме "Шайковка" на территории Калужской области произошел взрыв. Упал беспилотник, предположительно прилетевший со стороны границы», – написал он.
В результате инцидента никто не пострадал, работоспособность аэродрома не затронута, на месте работают оперативники, добавил глава региона.
Ранее в конце сентября об обнаружении беспилотника сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В конце августа он сообщал о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое и поражении цели системой ПВО на подлете к аэродрому Бельбек.
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