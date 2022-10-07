На аэродроме в Калужской области взорвался беспилотник

Ранее в конце сентября об обнаружении беспилотника сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. В конце августа он сообщал о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое и поражении цели системой ПВО на подлете к аэродрому Бельбек.