Военные уничтожили беспилотник в районе солдатского пляжа в Севастополе
В районе солдатского пляжа в Севастополе была обнаружена и уничтожена часть водоплавающего беспилотного аппарата, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Видео с заявлением было опубликовано в его Telegram-канале.
«Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты, прежде всего, по таким объектам и взрывотехники. После того как обследование было завершено, этот аппарат был уничтожен в море взрывом», – пояснил Развожаев. В канале губернатора также сообщается, что опасности нет.
З1 июля в Севастополе был введен «желтый» уровень террористической опасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников. Позднее он неоднократно продлевался, последний раз о его продлении сообщалось 29 августа.
В конце августа губернатор Севастополя сообщал о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое и поражении цели системой ПВО на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Также в августе в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.
По данным Минобороны на 21 сентября, всего в ходе спецоперации было уничтожено 2018 беспилотников.