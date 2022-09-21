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Военные уничтожили беспилотник в районе солдатского пляжа в Севастополе

Ведомости

В районе солдатского пляжа в Севастополе была обнаружена и уничтожена часть водоплавающего беспилотного аппарата, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Видео с заявлением было опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня утром там была обнаружена часть водоплавающего беспилотного аппарата, который обследовали специалисты, прежде всего, по таким объектам и взрывотехники. После того как обследование было завершено, этот аппарат был уничтожен в море взрывом», – пояснил Развожаев. В канале губернатора также сообщается, что опасности нет.

З1 июля в Севастополе был введен «желтый» уровень террористической опасности после атаки беспилотника на штаб Черноморского флота, в результате чего ранения получили пятеро сотрудников. Позднее он неоднократно продлевался, последний раз о его продлении сообщалось 29 августа.

В конце августа губернатор Севастополя сообщал о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое и поражении цели системой ПВО на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Также в августе в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.

По данным Минобороны на 21 сентября, всего в ходе спецоперации было уничтожено 2018 беспилотников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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