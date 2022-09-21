Военные уничтожили беспилотник в районе солдатского пляжа в Севастополе

В конце августа губернатор Севастополя сообщал о сбитом беспилотнике в районе села Верхнесадовое и поражении цели системой ПВО на подлете к аэродрому Бельбек. Развожаев попросил крымчан сохранять спокойствие, а также призвал жителей не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО и не сообщать о месте съемки. Также в августе в Севастополе был сбит беспилотник, который упал на крышу штаба Черноморского флота, в результате никто не пострадал.